Kommunalpolitik in Nettetal : Das ist der neue Stadtrat in Nettetal

Nettetal Unter den 50 Mitgliedern gibt es viele bekannte Gesichter, aber besonders bei den Grünen tauchen ganz neue auf. Die erste Ratssitzung ist am 3. November.

Der neue Stadtrat ist eine gute Mischung aus alten und neuen Mitgliedern. Er kommt zum ersten Mal am 3. November zusammen, solange ist der alte Stadtrat noch im Amt. Dem neuen Nettetaler Stadtrat gehören sechs Parteien an. Die Blauen sind im neuen Rat nicht mehr vertreten.

„Wir bedanken uns bei allen Wählerinnen und Wählern, die unter erschwerten Pandemie-Bedingungen in den 25 Wahllokalen oder per Brief ihre Stimme abgegeben haben und damit zum Demokratieprozess beigetragen haben“, sagte Wahlleiter Michael Rauterkus am Sonntagabend im Nettetaler Rathaus. Die Stadt Nettetal hatte ab 18.15 Uhr bis kurz vor 23 Uhr die Ergebnisse online präsentiert und am Ende auch die Bürgermeisterkandidaten vor laufender Kamera interviewt. Das Angebot war auf großen Zuspruch gestoßen. Teilweise verfolgten 700 Nettetaler die Live-Übertragung im Netz.