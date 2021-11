Neuzugang bei Union Nettetal : Rabjon Goga bringt albanische Offensivpower

Neuzugang für den SC Union Nettetal: Der Oberligist mit Coach Andreas Schwan (l.) verpflichtet den 18-jährigen Offensivspieler Rabjon Goga aus Albanien. Foto: Heiko van der Velden

Fußball-Oberliga Rabjon Goga ist 18 Jahre alt und wurde in Albanien beim KF Shkëndija Tiranë ausgebildet. Die Jugendakademie hat bereits unzählige Nationalspieler herausgebracht. Nun will der Angreifer in Deutschland den nächsten Schritt gehen – beim SC Union Nettetal.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Van der Velden

Der SC Union Nettetal hat seinen Kader noch einmal verjüngt und Rabjon Goga verpflichtet. Der 18-jährige Offensivspieler kommt aus Albanien und spielte dort für KF Shkëndija Tiranë (Tirana). Die dortige Fußballakademie ist über die Landesgrenzen hinaus für die gute Ausbildung der Spieler bekannt und hat insgesamt schon über 35 albanische Nationalspieler hervorgebracht.

Die U19 von KF Shkëndija Tiranë, für die Goga zuletzt auflief, gewann 14-mal die nationale albanische Meisterschaft. Der letzte Titelgewinn datiert aus der Saison 2018/19. Die Glanzzeit erlebte der Verein vor allem in den 70er-Jahren. Damals war die erste Mannschaft regelmäßig in der sogenannten „Kategoria Superiore“ vertreten, der ersten Profiliga Albaniens.

Den Kontakt nach Nettetal fädelte dabei der frühere Oberligaspieler des MSV Duisburg II, Marc Peters, ein, der mit dem Cousin von Rabjon Goga gut befreundet ist. Union-Trainer Andreas Schwan ist von den Qualitäten seines neuen Schützlings überzeugt, der bereits seit drei Wochen am Mannschaftstraining des Oberligisten teilnimmt. Seit dieser Woche ist Goga nun sowohl für die U19 als auch für die erste Mannschaft des Vereins spielberechtigt.

„Rabjon hat mehrere Wochen bei uns mittrainiert und einen richtig guten Eindruck hinterlassen. Er ist ein zweikampfstarker Angreifer mit einer guten Dynamik und einem guten Torabschluss“, sagt SCU-Coach Schwan, der weiter anfügt: „Er hat perspektivisch das Talent in der Oberliga zu bestehen.“ Die Freude bei Goga, der extra aus Albanien nach Deutschland gereist ist, um den Fußball hier kennenzulernen und sich für höhere Aufgaben zu empfehlen, ist riesengroß. „Ich bin von Anfang an sehr gut von meinen Mitspielern, den Trainern und dem Staff aufgenommen worden. Ich danke meinem Cousin Fisnik Kurti und Marc Peters, die mich in dieses tolle Team gebracht haben“, so Goga.

Er trainiert an drei Tagen die Woche mit dem Oberliga-Kader und einmal wöchentlich mit den A-Junioren, bei der er auch Spielpraxis sammeln soll. Das U19-Team der Nettetaler misst sich in der Sonderliga mit Teams wie dem SC Kapellen-Erft und 1. FC Mönchengladbach (U18). Goga ist bei den Nettetalern allerdings nicht der einzige Spieler mit albanischen Wurzeln. Drilon Istrefi kommt ebenfalls aus Albanien und auch Leonard Lekaj, dessen Eltern aus dem Kosovo stammen, ist der albanischen Sprache mächtig. „Das macht die Integration natürlich noch leichter“, gab Schwan zu, der mit ihm aktuell auf Englisch kommuniziert. Doch mit einem guten fußballerischen Verständnis dürfte die sprachliche Situation kein Problem sein, denn viel wichtiger dürfte das Spielverständnis sein.