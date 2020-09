Zur Stichwahl in Nettetal : WIN unterstützt Christian Küsters

Nettetal Nach einer Diskussion am Montagabend in der Wählergemeinschaft Wir in Nettetal gibt WIN für die Stichwahl eine Wahlempfehlung für Christian Küsters ab. Der Grüne Küsters ist gemeinsamer Kandidat von SPD, FDP und Grünen.

(hb) „Für die Wählergemeinschaft und für mich ist es jetzt besonders wichtig, dass der Politikwechsel in Nettetal endgültig bestätigt wird", so Hajo Siemes. Deshalb bittet WIN alle Bürger per Briefwahl, im Rathaus oder spätestens jedoch bei der Stichwahl am 27. September Christian Küsters zum Bürgermeister der Stadt Nettetal zu wählen, da es auf jede Stimme ankommt. Der ausgeschiedene Bürgermeister-Kandidat Hajo Siemes und die unabhängige Wählergemeinschaft "WIN - Wir in Nettetal" bedanken sich in einer Pressemitteilung bei allen Wählern in Nettetal für das bei der Kommunalwahl entgegengebrachte Vertrauen. Mit dem Wahlergebnis konnte sich WIN im Vergleich zur letzten Kommunalwahl verbessern und ist mit 10,86 % der abgegebenen Stimmen nunmehr zweistellig. Das bedeutet, dass WIN mit fünf Sitzen weiterhin als viertstärkste Kraft im Stadtrat vertreten ist.