Vorfall in Nettetal-Kaldenkirchen : Fahrraddieb auf frischer Tat erwischt

Kaldenkirchen Durch einen wachsamen Anwohner wurde die Polizei auf einen nächtlichen Einbruch in einem Fahrradschuppen aufmerksam.

(hb) Ein Anwohner an der Feldstraße hat am Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr in seinem Fahrradschuppen den Schein einer Taschenlampe bemerkt und die Polizei informiert. Die Einsatzkräfte konnten beim Eintreffen einen Täter, der in dem Schuppen eingebrochen war, festnehmen. Bei ihm wurde Einbruchswerkzeug und ein Fahrradcomputer gefunden. Sein Fahrrad war auch gestohlen und wurde sichergestellt.