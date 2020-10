Kulturprogramm der Stadt Nettetal : „Zickenzirkus“: Ein wahres Feuerwerk an Pointen

„Zickenzirkus“: Ein wahres Feuerwerk an Pointen

Nettetal Dieser „Zickenzirkus“ ist ein wahres Feuerwerk von Gags, Situationskomik, Wortwitz und Ausgelassenheit. Vier Frauen von der Comödie Dresden rockten den Seerosensaal mit ihren Verrücktheiten: Kim Fisher, Charlotte Heinke, Kate Hall und Dorothea Kriegl, denen ihre Rollen wie auf den Leib geschneidert zu sein schienen, brauchten nicht lange, um die Besucher im – unter Coronabedingungen – vollbesetzten Seerosensaal zu begeistern. Wobei der Titel ein wenig in die Irre führt:

„Zickenzirkus“ lässt an Gemeinheiten und Sticheleien unter Frauen denken. Hier aber treffen vier völlig unterschiedliche, relativ friedliche, ein wenig verrückte Frauen durch puren Zufall zusammen, verbringen auf einem Schrottplatz Zeit miteinander, schaffen es, in aller Kürze wichtige Lebensthemen wie Kinderwunsch, Partnerschaft, Karriere und den Lebenssinn durchzudiskutieren. Am Ende verabschieden sie sich als Freundinnen.