Kreispolizei Viersen : Ulrike Herbold ist neue Kripo-Chefin in Viersen

Die Kreispolizei Viersen hat eine neue Kripo-Chefin: Am Donnerstag begrüßte Landrat Andreas Coenen (CDU) Kriminaldirektorin Ulrike Herbold. Die 52-Jährige tritt die Nachfolge von Uwe Fahlbusch an, der sich in der vergangenen Woche in den Ruhestand verabschiedet hat.