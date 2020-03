Lobberich : Dinosaurier kommen nach Nettetal

(RP) Ein Comeback nach 65 Millionen Jahren: T-Rex in Lobberich. Am Samstag, 7. März, jeweils um 14 und 16.30 Uhr sowie am Sonntag, 8. März, jeweils um 11 und 14.30 Uhr ist im Seerosensaal eine lebendige Dinosaurier-Show zu erleben.

