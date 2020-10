Einbuch in Nettetal : Einbrecher erbeuten Schmuck und Münzen

Die Polizei bittet um Hinweise. Foto: dpa/Friso Gentsch

Nettetal Die Täter brachen am Samstagmittag in ein Haus in Leuth ein. Die Polizei bittet um Hinweise.

Einbrecher haben am Samstagmittag zwischen 13.30 und 14.15 Uhr die Terrassentür eines Hauses an der Heerstraße in Nettetal-Leuth aufgehebelt. Wie die Polizei mitteilt, durchsuchten sie die Räume. Die Täter erbeuteten unter anderem mehrere Schmuckstücke, Geld und eine Münzsammlung. Hinweise: Telefon 02162 3770.

(naf)