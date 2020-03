Veranstaltungen werden verschoben : Weitere Absagen in Nettetal wegen Corona-Virus

Die Session possible im Seerosensaal wird verschoben. Foto: Daniela Buschkamp

Nettetal Das Konzert Session Possible, das für 18. April, im Lobbericher Seerosensaal geplant war, wird auf den 5. September verschoben. Wer bereits Karten für den April-Termin gekauft hat, kann diese für den Termin am 5. September nutzen. Die Tickets können aber auch in den jeweiligen Vorverkaufsstellen innerhalb der kommenden vier Wochen zurückgegeben werden.

Ebenfalls verschoben wird der erste Lachabend, den Michael Backes im Seerosensaal organisiert hat. Neuer Termin dafür ist Dienstag, 9. Juni, 20 Uhr. „Damit wollen wir gemeinsam einen Beitrag zur Verbesserung der aktuellen Lage leisten“, sagt Organisator Michael Backes, auch bekannt als Zauberer Schmitz Backes. Die Show sei komplett ausverkauft gewesen. Alle gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. Die Online-Kartenkäufer will Backes per E-Mail informieren.

Auch der JJJC Samurai Nettetal stellt ab sofort den Trainingsbetrieb für alle Gruppen ein. Auch alle Landeslehrgänge, die bis zu Ferienbeginn geplant waren, sind abgesagt worden. Eine Wiederaufnahme des Training ist für den 20. April geplant, teilte Vorsitzender Werner Dermann mit.

(busch-)