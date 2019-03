4370 Meter lang: Lärmschutzwände kommen 2022

Nettetal Spätestens in drei Jahren sollen 4730 Meter Lärmschutzwände zwischen Lötsch und Schwanenhaus stehen. So soll der Geräuschpegel der Bahnstrecke Venlo-Viersen vermindert werden. Anwohner haben allerdings ein ganz anderes Lärmproblem.

Spätestens 2022 wird Karl-Heinz Bonacker von seinem Garten am Schwanenhaus aus gegen eine zwei Meter hohe grün-braune Aluminiumwand schauen. Sie soll den Lärm, der von der hier zweigleisigen Bahnstrecke Venlo–Viersen herüberschallt, erheblich mindern. Die Kunde vom Bau von insgesamt 4730 Meter Lärmschutzwänden zwischen Lötsch und Schwanenhaus hörte er im Planungsausschuss des Stadtrates, in dem der Deutsche Bahn-Mitarbeiter Andreas Tecklenburg (Köln) die Auswirkungen der „Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen“ erläuterte. Rund acht Millionen Euro investiert die Bahn in den aktiven Lärmschutz. Die Wände entstehen überall da, wo Häuser nah an der Bahnstrecke stehen. Eine parzellenscharfe Planung gibt es noch nicht; diese soll aber noch in diesem Jahr bei einer Bürgerinformation vorgelegt werden.