Diebstahl in Nettetal-Kaldenkirchen: Diebe nehmen Bagger von Baustelle mit

Diebstahl in Nettetal-Kaldenkirchen

Kaldenkirchen Die Polizei hofft ein Hinweise: wer hat einen gelben Minibagger gesehen?

Ein Bagger ist in der Zeit zwischen Donnerstag, 17 Uhr und Montag, 12 Uhr, von einer Baustelle an der Venloer Straße in Kaldenkirchen gestohlen worden. Laut Angaben der Polizei handelt es sich um einen gelben Minibagger der Marke „Wacker Neuson‘. Hinweise auf Tatverdächtige oder auf den Verbleib der Arbeitsmaschine nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02162 377-0 entgegen.