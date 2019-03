Serie Ortsvorsteher: Das Urgestein von Hinsbeck

Hinsbeck Heinrich Ophoves versteht sein Amt durchaus politisch. Den Kletterwald möchte er gern im Bergdorf haben.

„Wenn du Ortsvorsteher bist, dann machst du automatisch überall mit“, erklärt Ophoves. Das werde einfach erwartet, das sei Tradition. In Vereinen wie dem Verkehrs- und Verschönerungsverein sei er ebenso dabei wie bei Veranstaltungen: „Vor allem bei den Umzügen, zum Beispiel der Bruderschaften oder zu Sankt Martin, geht der Ortsvorsteher meist in der ersten Reihe mit.“ Weil das Vereinsleben in Hinsbeck sehr rege sei und viele junge Leute mitmachten, sei für ihn der Vereinsbaum am Markt „ein schönes Wahrzeichen von Hinsbeck“.

Hinsbeck ist für Heinrich Ophoves „Heimat im besten Sinne“. Auf die Frage, ob er Hinsbecker Ureinwohner sei, lacht der 59-Jährige laut: „Und ob, aber sowas von Ur!“ Die Ophovens seien mindestens seit dem 17. Jahrhundert in Glabbach ansässig, das lasse sich in alten Kirchenbüchern nachprüfen. Überhaupt lacht er viel, Marke lebhafte niederrheinische Frohnatur, plaudert dabei munter und gestenreich, ständig wirbeln seine Hände mit abgespreizten Fingern Kreise in die Luft. Privat sei er nicht so der Kochkünstler, aber schon häuslich, erzählt der Ortsvorsteher über sich. An den wenigen freien Abenden sitze er gern gemütlich daheim in Glabbach oder in der Nachbarschaft, wo auch Verwandte wohnen.