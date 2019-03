Ausstellung in Nettetal-Breyell: Arbeiten mit Tiefenwirkung

Ausstellung in Nettetal-Breyell

Ulrike Kotlowski stellt zurzeit ihre Arbeiten im „Freiraum“ in Breyell aus. Sie sind bis Ende Mai zu sehen. Foto: Joerg Knappe (jkn)

Breyell Unter dem Motto „Stimmungen“ zeigt Ulrike Kollowski ihre Werke im „Freiraum“.

Es geht derzeit um „Stimmungen“ im Freiraum von Anthoula Kapnidou in Breyell. Und dafür sorgen eine Auswahl von Bildern sowie einige Stelen, die die Wegberger Malerin Ulrike Kotlowski in den vergangenen drei Jahren gefertigt hat. Die Arbeiten sind dort bis Ende Mai zu sehen.

Ulrike Kotlowski wurde 1951 geboren. Ende der 1990er Jahre begann sie, sich intensiv mit Malerei zu beschäftigen. Sie erhielt eine vierjährige Ausbildung bei Peter Valentin in Köln, anschließend eine weitere vierjährige Fortbildung an der Essener Schule von Gabriele Mosebrink. Dort wechselte sie von der gegenständlichen zur ungegenständlichen Malerei. Kotlowski führt ihr Atelier in der Wegberger Klosteretage.