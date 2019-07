Schlosshofkonzert in Hinsbeck : Ein Maskenspiel im Schlosshof

Hinsbeck Der Klarinettist war verhindert, so spielte das Dogma Chamber Orchestra ein Konzert voller Lebenslust und Leichtigkeit.

Ein Sturm im fernen Kanada hatte den Klarinettisten Thorsten Johanns am Flug gehindert. So musste das vom Kulturkreis der Wirtschaft in Nettetal (KdW) organisierte Schlosshofkonzert ohne den Solisten und die angekündigte „Klarinette in Nettetal“ stattfinden. Und doch bot der Abend die entscheidenden Elemente, die ein sommerliches Freiluftkonzert im herrlichen Ambiente von Schloss Krickenbeck erwarten lässt.

Tschaikowski habe Mozart verehrt und seinerseits den Karneval in Rom erlebt, sagte Gurewitsch in der Überleitung zur Streicherserenade C-Dur Opus 48 des St. Petersburgers. Im farbig abwechslungsreich servierten Spiel ließ das Orchester südlich inspirierte Lebendigkeit aufblitzen, tänzerische Leichtigkeit wie auch unendlich feine Nuancen. Für den Beifall dankte es zur Zugabe mit der Darbietung einer Komposition seines Dirigenten. Es sei eine Fuge, die doch nicht so viel mit einer Fuge zu tun habe, aber eine ähnliche Struktur besitze, so Gurewitsch in geheimnisvoll andeutender Moderation.