Breyell/Kaldenkirchen : Deutsche Bahn informiert über Lärmsanierung

Ein Güterzug fährt über eine Bahnkreuzung (Symbolfoto). Foto: dpa/Martin Gerten

Breyell/Kaldenkirchen Das Unternehmen plant Maßnahmen des aktiven und passiven Schallschutzes in Nettetal. Start ist voraussichtlich im Sommer 2021.

Die Deutsche Bahn lädt Anwohner aus Breyell und Kaldenkirchen zu einer Informationsveranstaltung ein. Thema ist die Lärmsanierung in der Seenstadt, wovon Nettetaler entlang der Bahnstrecke in den beiden Stadtteilen betroffen sind. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.

Im Rahmen des Programms „Lärmsanierung an Schienenwegen des Bundes“ führt die Deutsche Bahn voraussichtlich ab Sommer 2021 Maßnahmen des aktiven und passiven Schallschutzes in Nettetal durch. Dabei werden entlang der Bahnstrecken in Breyell und Kaldenkirchen Schallschutzwände errichtet und in allen Bereichen schalldämmende Bauteile wie Schallschutzfenster oder spezielle Lüfter in Wohngebäude eingebaut.

Die Ingenieure der DB Netz AG präsentieren bei dem Termin in Nettetal die Ergebnisse des schalltechnischen Gutachtens und erläutern den weiteren Planungs- und Bauablauf für die vorgesehenen Schallschutzmaßnahmen. Im Anschluss haben die Gäste die Möglichkeit, ihre Fragen an die Projektleitung zu richten.

Auf dem 34.000 Kilometer langen Streckennetz der Bahn sind 6500 Kilometer besonders durch Schienenlärm belastet. Ortsfeste Maßnahmen an der Strecke verbessern die Lärmsituation. Seit 1999 wird die „Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen des Bundes“ von der Bundesregierung gefördert. Damit wurde die finanzielle Möglichkeit geschaffen, Schallschutzmaßnahmen auch entlang vorhandener Schienenwege umzusetzen. Seit dem Start des Programms haben Bund und Bahn mehr als 1,3 Milliarden Euro in die Lärmsanierung von mehr als 1750 Kilometer Schienenstrecke und 60.500 Wohneinheiten investiert. Etwa 650 Kilometer Schallschutzwände wurden errichtet. Auch in diesem Jahr werden weitere 100 Kilometer Strecke Schallschutz erhalten. Weitere Informationen zum Thema Lärmschutz sind im Internet abrufbar unter: www.deutschebahn.com/laermschutz.

Die Informationsveranstaltung in Nettetal findet am Donnerstag, 4. Juli, um 18 Uhr in der Städtischen Gesamtschule Nettetal an der Von-Waldois-Straße 6 in Breyell statt.

(RP)