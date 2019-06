Lobberich : Ein Blumenladen wird 100

Lobberich Aus dem Obst- und Gemüseanbau von einst ist ein florierendes Geschäft geworden: Blumen Rankers in Lobberich feiert 100-jähriges Bestehen. Mit 85 Jahren hilft die Mutter der Inhaberin noch immer kräftig mit.

Elisabeth Rankers sitzt auf einer Bank unter der Treppe, erzählt von früher und kann manchmal vor Lachen kaum still sitzen. Arbeitsreich waren die Jahre in ihrem Blumenladen an der Düsseldorfer Straße in Lobberich vor allem, aber ihre Freude an den Pflanzen hat die heute 85-Jährige nie verloren. Mit ihrer Tochter Erika (49), die seit gut fünf Jahren Inhaberin des Geschäfts ist, bereitet sie das große Jubiläumsfest vor: Am Samstag, 29. Juni, wird Blumen Rankers 100 Jahre alt.