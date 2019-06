Kaldenkirchen : Kleine Kinder ans Wasser gewöhnen im Nette-Bad

Kaldenkirchen Erstmals gibt es Kurse für Kinder ab drei Jahre.

Damit Kinder früher schwimmen lernen, bietet das Nette-Bad in den Sommerferien weitere Schwimmkurse und eine Wassergewöhnung an. „Unser Ziel ist es, dass die Kinder am Ende ihrer Grundschulzeit oder spätestens in der sechsten Klasse sicher schwimmen können,“ erklärt Thomas Lamers, Betriebsleiter des Hallenbads an der Buschstraße in Kaldenkirchen.