Nächtlicher Diebstahl Kupferdiebe in Kaldenkirchen – ist es eine Serie?

Es ist nicht der erste Diebstahl dieser Art in Kaldenkirchen, den die Kreispolizei gemeldet hat: Zuletzt waren Kupferdiebe in der Nacht vom 3. auf den 4. April unterwegs und hatten ein Fallrohr an der Hausecke Ringstraße demontiert. Die Polizei suchte Zeugen, doch zu den Tätern konnte sie bisher nichts in Erfahrung bringen. Am 31. März meldete die Polizei ebenfalls Diebstähle von kupfernen Regenrinnen an zwei Stellen in Kaldenkirchen.