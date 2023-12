Taten in Kleve, Bedburg-Hau und Rheurdt Drei weitere Diebstähle aus Fahrzeugen im Kreis Kleve

Und auch am Mittwoch (13. Dezember 2023) kam es zu einem Diebstahl aus einem Kfz, diesmal in Rheurdt. Die 52-jährige Nutzerin eines blauen Fiat 500 hatte den Wagen auf einem Parkplatz an der Rayener Straße abgestellt und musste nach ihrer Rückkehr zum Fahrzeug eine eingeschlagene Beifahrerscheibe feststellen. Durch den oder die unbekannten Täter wurde ein niedriger dreistelliger Betrag an Bargeld sowie ein Schlüsselbund und mehrere Ausweisdokumente entwendet.