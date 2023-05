Interessantes Konzert in der Alten Kirche Warum Hansjörg Fink aus Netttetal ein außergewöhnlicher Posaunist ist

Er gehört unterschiedlichen Formationen an, etwa dem Glenn Miller Orchestra, geleitet von Will Salden. Es habe ihn, so Fink, über seine gesamte Laufbahn begleitet. „Dort bin ich musikalisch groß geworden, habe vieles gelernt und einiges von der Welt gesehen, großartige Kollegen und Musiker kennengelernt und bin mit der Band immer noch gerne auf Tour.“ Mit dem in Nettetal und in der Region bekannten Elmar Lehnen, Basilika-Organist an der Marienbasilika in Kevelaer, tritt er seit 2008 gemeinsam auf. Posaune und Orgel – eine gewagte Kombination. Die Idee: eine Verbindung zwischen Kirchenmusik und Jazz zu schaffen.