Die Polizei ermittelt Serie von Diebstählen aus Fahrzeugen in Kleve

Auch an der Örtlichkeit „Am Sender“ in Kleve kam es im Zeitraum von Montag (11. Dezember 2023), 21.15 Uhr, und Dienstag (12. Dezember 2023), 7 Uhr, zu einem Diebstahl aus einem abgestellten Pkw. Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zugang zu einem grauen Audi A4. Der 42-jährige Nutzer des Wagens, welcher zum Tatzeitpunkt in einer Grundstückseinfahrt abgestellt gewesen war, meldete den Diebstahl eines Laptops, mehrerer Ausweisdokumente und eines mittleren Bargeldbetrags.