Nach vier Jahren Pause wieder Schützenfest in Leuth Schützenfamilie Dellen steht erneut an der Spitze der Bruderschaft

Zu diesem Wochenende hin verwandeln die Nachbarn den Ort in ein Rosendorf, denn rund 33.000 Papierröschen in rot, weiß und gelb werden an Birkenzweigen, Girlanden, Minister- und Königsbogen „erblühen“. Der Nachhaltigkeit wegen wurde die Zahl der Maien um 20 Prozent reduziert. Am Mittwoch, 17. Mai, endet das Schützenfest: Die Leuther verbrennen das Kirmesmännchen im Feld an der Straße May; danach klingen die Festtage in Haus Kother aus.