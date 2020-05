Hinsbeck : Jugendherberge: Um Pfingsten wohl wieder geöffnet

Hinsbeck Zur Zeit ist die Jugendherberge noch wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Für eine Öffnung muss im Haus noch einiges organisatorisch verändert werden. Das muss mit den Behörden abgeklärt werden. Der Verband strebt an, um Pfingsten die Häuser wieder öffnen zu könnnen.

Die Jugendherbergen im Rheinland sollen möglichst schnell wieder öffnen. Das teilte Cathrin Arnemann, Abteilungsleiterin Marketing und Vertrieb beim Landesverband Rheinland des Deutschen Jugendherbergswerks in Düsseldorf, mit. Eine Arbeitsgruppe habe für jedes Haus operative Fragen bearbeitet. Angestrebt werde eine Öffnung über Pfingsten (Ende Mai). Das Haus in Hinsbeck verfüge bei allen Zwei- bis Acht-Bettenzimmern über seperate Bäder. Für das Buffet werden Ersatz-Möglichkeiten vorbereitet. Die Jugendherbergen seien zwar kein typischer Tourismusanbieter, aber für Durchschnittsfamilien seien Jugendherbergen für Inlandsreisen eine interessante Alternative, heißt es aus Düsseldorf. Dort werde in jede Richtung gedacht. Jugendherbergen sind in einem gemeinnützigen Verein organisiert und Träger der freien Jugendhilfe. Wer dort übernachte, müsse Mitglied sein. Schulen seien Gruppenmitglied, Es gebe Halbjahres- und Jahresmitgliedschaften. Mitglied zu werden, gehe total unbürokratisch. Man könne sogar erst bei der Anreise Mitglied werden. Bis zu den Sommerferien sind keine Klassenfahrten möglich. Dass allerdings einige Schulen für Oktober oder November angemeldete Klassenfahrten jetzt schon stornierten, wundere das Jugendherbergswerk.