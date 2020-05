Schulen in Wermelskirchen : WNKUWG sorgt sich um Hygiene

Schulen in Wermelskirchen

Wermelskirchen Die Fraktion richtet viele Fragen an die Stadtverwaltung zur Öffnung der Schulen. Außerdem möchten die Politiker wissen, ob die Stadt die „schulfreie“ Zeit genutzt hat, um ausstehende Renovierungen, Instandsetzungen oder Sanierungen durchzuführen.

Mit einer Anfrage für die nächste Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses widmet sich die WNKUWG der Öffnung der Schulen. Nach Meinung der Fraktion sieht der auf dem Bildungsportal NRW abrufbare Rahmen-Hygieneplan für Schulen und sonstige Ausbildungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche allgemein gehaltene Informationen vor, die nicht auf die besonderen Anforderungen zum Infektionsschutz in Zeiten von Corona angepasst sind. Das Gleiche gelte für den „Muster-Reinigungs- und Desinfektionsplan für Schulen und sonstige Ausbildungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche“, der Ermessensspielräume aufführe.

Da die Ausstattung der Schulen und die Durchführung der Hygienemaßnahmen in den Aufgabenbereich des Schulträgers fallen und die Eltern sowie die Schüler über die Maßnahmen aufgeklärt sein wollen, hat die WNKUWG Fragen an die Verwaltung.

▶ Welche Maßnahmen hat die Verwaltung mit den Schulen abgesprochen?

▶ Stehen für Schüler und Lehrer ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung?

▶ Wie werden die notwendigen Hygienestandards (Reinigung Waschbecken und Toiletten) sichergestellt?

▶ Welche Vorgaben seitens der Landesregierung gibt es bezüglich der Abstandsflächen, und stehen diese in allen Schulen zur Verfügung? Wie werden die Abstandsregeln eingehalten, wer kontrolliert sie?

▶ Mit welchen weiteren Maßnahmen soll die Ansteckungsgefahr innerhalb und außerhalb des Schulgebäudes minimiert werden?