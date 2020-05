Breyell : Generationenspielplatz in Breyell soll noch attraktiver werden

Breyell Ziel ist es weiterhin, einen Ort zu schaffen, an dem sich Menschen verschiedener Generationen beim gemeinsamen Spiel, Sport oder Gärtnern begegnen können. Ein Teil der Spielwiese soll zukünftig durch die Anlage eines neuen und größeren Bouleplatzes genutzt werden.

Die Stadt Nettetal beabsichtigt, den Generationenspielplatz in Breyell in seiner Ausstattung und Gestaltung zu ergänzen und so für die verschiedenen Altersgruppen noch attraktiver zu machen. Im Rahmen der Spielplatzbedarfsplanung fand im Juni 2018 eine Zukunftswerkstatt mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren in der Jugendfreizeiteinrichtung Oase in Breyell statt. Nach einer Ortsbesichtigung wurden die Wünsche für eine Umgestaltung in altersgemischten Gruppen diskutiert und die Ergebnisse zusammengetragen. Im Anschluss wurden die Ideen von der Stadt ausgewertet und dann ein Konzept für die Umgestaltung erarbeitet. Ziel ist es weiterhin, einen Ort zu schaffen, an dem sich Menschen verschiedener Generationen beim gemeinsamen Spiel, Sport oder Gärtnern begegnen können.