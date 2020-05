Corona im Kreis Viersen : Zahl der aktuell Infizierten sinkt unter 200

Kreis Viersen Die Zahl der aktuell Infizierten ist im Kreis Viersen den siebten Tag in Folge gesunken. Zwar gab es drei bestätigte Neuinfektionen, wie der Kreis am Freitagnachmittag mitteilte, aber die Zahl der Genesenen stieg um acht.

So entwickelten sich die Zahlen im Westkreis: Viersen: Aktuell 45 Infizierte (minus drei). Insgesamt gibt es seit Beginn der Pandemie in Viersen 125 bestätigte Fälle, 75 Personen davon sind genesen und fünf gestorben. Nettetal: Aktuell fünf Infizierte (keine Änderung), insgesamt 43 bestätigte Fälle. Davon sind 36 Personen genesen und zwei gestorben. Brüggen: Aktuell vier Infizierte (keine Änderung), insgesamt 18 bestätigte Fälle. 14 sind genesen. Schwalmtal: Aktuell neun Infizierte (plus drei), insgesamt 27 Fälle – davon sind 17 genesen und einer gestorben. Niederkrüchten: Aktuell sechs Infizierte (plus eins), 73 genesen, elf gestorben.