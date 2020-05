Freizeit in Hinsbeck : Kletterwald in Nettetal wird am Wochenende eröffnet

Kletterwald in Nettetal wird am Wochenende eröffnet

Freizeit in Hinsbeck

Jšrg Brockes und sein neuer Kletterwald in Hinsbeck. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Nettetal Der Kletterwald Niederrhein ist von Süchteln nach Hinsbeck gezogen. Eigentlich sollten die neuen Parcours bereits Anfang April eröffnet werden, doch dann kam die Corona-Krise. An diesem Wochenende können die ersten Besucher beim Pre-Opening dabei sein. Eintrittskarten gibt es nur online.

Erleichterung bei Jörg Brockes, Betreiber des neuen Kletterwalds Niederrhein: Am Freitag gab es von der Stadt grünes Licht, die Parcours für die Öffentlichkeit zu öffnen. Am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Mai, ist der Kletterwald in Hinsbeck (Heide 2d), gleich gegenüber der Jugendherberge, von 10 bis 16.30 Uhr geöffnet.