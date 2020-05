Lobberich : Alle Stoffmärkte bis September abgesagt

Gabriele Wende in ihrem Geschäft Stoff Wende in Lobberich. Bis November wäre die 67-Jährige eigentlich ständig unterwegs, von einem Stoffmarkt zum nächsten. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Lobberich Gabriele Wende aus Lobberich tourt von Februar bis November bundesweit zu den Stoffmärkten. Weil diese aber jetzt abgesagt sind, hat sie viel Zeit für das heimische Geschäft Stoff Wende. Dort ist gerade Gummiband für Masken der Hit.

Bis November wäre Gabriele Wende ständig unterwegs, von einem Stoffmarkt zum nächsten. Bundesweit, doch wegen Corona wurde bisher alles abgesagt und Gabriele Wende sitzt zu Hause in Lobberich. Dort hat sie seit 21 Jahren ihren Laden Stoff Wende. Das Geschäft an der Breyeller Straße ist jeden Mittwoch geöffnet, jetzt kommen die Mon- und Dienstage noch hinzu.

Aber auch so gibt es lange Schlangen vor dem Laden. Die Leute holen zu Hause ihre Nähmaschinen wieder raus und nähen – nicht nur Masken. Aber für Masken braucht man ein Gummiband. Davon hat Wende noch jede Menge. Ein Händler wollte ihr 5000 Meter abkaufen, aber das lehnte sie ab: „Ich enttäusche meine Kunden doch nicht.“ Die Zwangspause dauert für sie bis September, bei Pech auch länger. So bleibt ihr ausgebauter Stand, zwölf Meter breit und mit 600 bis 800 Stoffballen beladen, erst einmal in der Garage.