Kölner Schreibwarengeschäft : Wie man aus Schnellheftern Schutzmasken bastelt

Eine Frau mit Schutzvisier plus Mund- und Nasenschutz. Foto: dpa/Peter Steffen

Köln Viele tragen über ihrer Mund-Nasen-Schutzmaske ein Visier, um sich vor dem Coronavirus zu schützen. Der Inhaber eines Kölner Schreibwarenladens zeigt, wie man sich den Gesichtsschutz selbst basteln kann.

Unter dem Titel „Schreibwaren Düssel vs Covid“ hat der Kölner Ladeninhaber Marc Düssel ein Video auf Facebook veröffentlicht, in dem er zeigt, wie sich aus einem Schnellhefter ein Gesichtsschutz basteln lässt. Er hat die Idee selbst irgendwo im Netz gesehen, wie er sagt, möchte sie aber weitergeben.

Für den Gesichtsschutz schneidet man die Rückseite des Hefters ab und davon noch einmal einen schmalen Streifen, den man an der durchsichtigen Vorderseite festtackert. „Und schon hat man einen Gesichtsschutz zu einem Spitzenpreis“, sagt Düssel. „Wir haben dieses tolle Produkt in sehr vielen modischen Farben am Start.“