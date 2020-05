Monheim Lions : Lions spenden Masken für Monheimer Pflegeheime

Monheim (elm) Vor dem Beginn der Corona-Krise wussten mit dem Begriff FFP2 nur Fachleute etwas anzufangen. Heute hat wohl jeder davon gehört, wie wichtig diese speziellen Schutzmasken für das Pflegepersonal in Pflege- und Altenheimen, aber auch in Kindertagesstätten sind.

Über die schwierige Versorgungslage und die Preisentwicklung bei den FFP2-Masken wurde viel berichtet. Seinen Anteil einer großen Corona-Nothilfe der Lions Clubs International Foundation (LCIF) über 220.000 US-Dollar will der Lions Distrikt Rheinland-Süd daher dafür verwenden, indem er Alten- und Pflegeheime und auch Kitas im Distrikt unterstützt und die hochwertigen FFP2-Schutzmasken zur Verfügung stellt. Den jeweiligen Leiterinnen des CBT-Wohnhauses Peter Hofer, des Wohnheimes Bergische Diakonie und der Kindertagesstätte St. Gereon überreichte der in Monheim wohnende Lions Distrikt-Governor Burkhard Lingenberg gemeinsam mit Clubmitglied Dr. Winfried Hölter dringend benötigten FFP2-Mund-Nasen-Masken. Diese bedankten sich herzlich für die Spenden, zumal es bisher an ausreichenden Schutzmasken mangelt.