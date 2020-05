Nettetal : Kita-Anmeldung ist jetzt auch online möglich

Nettetal Eltern müssen bis zum 30. November ihre Wunsch-Kita aussuchen und ihr Kind dort vormerken lassen. Sie können sich auf der Homepage der Stadt in Kita-Online informieren und sich bei höchstens drei Kitas anmelden.

Ab sofort können Eltern, die ihr Kind für einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung in Nettetal anmelden möchten, dies bequem vom heimischen Sofa aus erledigen, wie es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung heißt.

„Mit Kita-Online steht uns nun ein Anmeldeverfahren zur Verfügung, das es uns ermöglicht, den gesamten Verwaltungsprozess von der Anmeldung über die Kitaplatz-Vergabe bis zur Bearbeitung der Elternbeiträge in digitaler Form und damit weitgehend papierlos bearbeiten zu können. Dies ist außerdem ein weiterer wichtiger Schritt hin zum Angebot von digitalen Dienstleistungen für unsere Bürgerinnen und Bürger“, erklärt Jochen M. Müntinga, Geschäftsbereichsleiter Familie, Bildung und Soziales der Stadt Nettetal.

Eltern können sich mit einem Smartphone, PC oder Tablet auf der Homepage der Stadt Nettetal in Kita-Online über alle Kindertagesstätten im Stadtgebiet informieren und sich dann bei höchstens drei Kitas online anmelden. „Das System ist selbsterklärend, man wird Schritt für Schritt durch das Programm geführt“, sagt Heiko Brodermann, Sachgebietsleiter des Familienbüros. „Es ist aber auch weiterhin möglich, sein Kind direkt in der Kita oder im Familienbüro anzumelden, falls man zuhause keinen Internetzugang besitzt.“

Die Anmeldung bei Kita-Online ersetzt aber nicht das persönliche Gespräch in den Kindertageseinrichtungen, es ist weiterhin Voraussetzung für die Berücksichtigung der Anmeldung. Eltern, die ihr Kind bereits vorher in einer Kindertageseinrichtung angemeldet haben, müssen dies nicht nochmals wiederholen. Sie sind bereits in das neue Programm Kita-Online übernommen worden.

„Wichtig ist, dass Eltern ihren Bedarf für einen Kindergartenplatz für das nächste Kindergartenjahr 2021 bis zum 30. November des Vorjahres (2020) melden. So verbessern sich die Chancen, einen Platz in der Wunscheinrichtung zu erhalten“, ergänzt Beate Lorenz, im Familienbüro federführend für die Koordination von Kita-Online verantwortlich. „Sollten sich Eltern aber vergewissern wollen, ob alle Daten der Anmeldung stimmen oder sie Änderungswünsche haben, so ist dies jeweils noch bis zum 30. November möglich.“

Ausführlich beschrieben ist das Anmeldeverfahren auch im Internet-Auftritt der Stadt Nettetal, zu finden unter https://www.nettetal.de/de/jugendamt/anmeldung-und-aufnahme-in-kindertagesstaetten/

(hb)