Jugendfeuerwehr Nettetal : Abfall im Wald eingesammelt

Nettetal Der Abfallbetrieb des Kreises Viersen, die Jugendfeuerwehr Nettetal und die Kreisvolkshochschule sorgten für einen erfolgreichen interaktiven Spaziergang im Grenzwald am Galgenvenn.

Unter dem Motto „Umweltschutz bei jedem Schritt – ein interaktiver Spaziergang“ veranstaltete der Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV) gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr der Stadt Nettetal und der Kreisvolkshochschule eine Abfallsammelaktion. Die 20 Jugendlichen der Feuerwehr und ihre Betreuer waren mit viel Spaß und Eifer bei der Sache. Aufgeteilt in zwei Gruppen zogen sie los, um entlang des Parkplatzes am Haus Galgenvenn in Nettetal-Kaldenkirchen und den angrenzenden Wanderwegen weggeworfenen Abfall einzusammeln.