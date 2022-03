SPD im Kreis Viersen : „Wir fordern mehr Gestaltungsspielraum in der Kreispolitik ein“

„Wir fordern mehr Gestaltungsspielraum in der Kreispolitik ein“

Kreis Viersen Die SPD stimmte für den Kreishaushalt 2022. Ihr Fraktionsvorsitzender Hans-Joachim Kremser sagt: „Unser Ziel ist es, im ländlichen Raum die medizinische Versorgung aufrecht zu erhalten und zu verbessern.“

Mit dem 24. Februar, 7.01 Uhr, hat sich unsere Welt dramatisch verändert, es ist wieder Krieg in Europa, ein Krieg fast vor unserer Haustüre. Das stellt unsere Gesellschaft vor große Aufgaben, die wir in den endgültigen Auswirkungen heute nicht beurteilen können. Wir werden uns gemeinsam den zu erwartenden Flüchtenden aus der Ukraine annehmen und hier weitere humanitäre, aber auch im Besondern finanzielle Hilfe aufwenden.

Die Auswirkungen des Krieges spüren wir neben dem schmerzlichen Leid der ukrainischen Bevölkerung auch bei den Energiepreisen, aber auch bei Materialien, bei Rohstoffen für Handel und Gewerbe explodieren die Preise geradezu. Belastungen, die unsere Volkswirtschaft, aber am Ende auch uns im Kreis Viersen und den angehörigen Städten und Kommunen zu schaffen machen werden.

Bei Corona bleiben aktuell die Fallzahlen hoch. Nach dem Lockdown und den Schutzregeln sind die Auswirkungen im ganzen Kreis zu spüren. Das belastet in der Zukunft die öffentlichen Haushalte, die sehr volatil sind. Das wirkt sich auch in unserem Kreis, unseren Städten und Kommunen aus. Gemeinsam waren wir mehr als ein Jahr im Krisenmodus unterwegs. Der Lockdown im letzten Winter und Frühjahr hat unsere Industrie- und Gewerbebetriebe, den Einzelhandel, Gastronomie und Kultureinrichtungen ebenso wie Schulen, Kindergärten, Vereine hart getroffen. Das Gebot der Stunde ist für die SPD-Fraktion, den aktuellen Haushaltsentwurf entsprechend den voraussichtlichen weiteren Erfordernissen „flexibel“ zu gestalten. Wir werden politisch diese Beinfreiheit brauchen.

Verwaltung Die SPD möchte deutlich mehr Gestaltungsspielraum in der Kreispolitik einfordern. Wir wollen ein durchgängiges Personalentwicklungskonzept des Kreises in der Politik beraten und begleiten. Ebenso müssen die Bauvorhaben nicht nur im Haushalt einmal beschlossen werden, sondern wir beantragen, diese in den Fachausschüssen entsprechend den Baufortschritten und den Leistungsphasen zu begleiten, zu beraten und zu entscheiden. Entsprechende Anträge haben wir gestellt.