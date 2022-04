Corona-Pandemie : 786 Neuinfektionen im Kreis Viersen registriert

Die Zahl der registrierten Neuinfektionen ist wieder gestiegen. Foto: dpa/Matthias Balk

Kreis Viersen Das Kreisgesundheitsamt hat am Freitag 786 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Das sind 77 Neuinfektionen mehr als am Vortag. Die Gesamtanzahl an akut Infizierten teilt der Kreis Viersen nicht mehr mit, weil dazu keine genauen Daten vorlägen.

Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner im Kreis Viersen sinkt laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 1546,5 auf 1502,7. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes Nordrhein-Westfalen liegt nach Angaben des RKI aktuell bei 1288,3. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz in NRW liegt bei 7,24.

In den Krankenhäusern im Kreis Viersen werden 56 Covid-19-Patienten stationär behandelt, das ist einer weniger als am Donnerstag gemeldet. Zwei der Covid-19-Patienten befinden sich weiterhin auf der Intensivstation, einer (-1) wird beatmet.

So verteilen sich die Neuninfizierten-Fälle auf die einzelnen Städte und Gemeinden im Kreis Viersen (in Klammern die Veränderung im Vergleich zum Vortag): Viersen 207 (+28), Nettetal 155 (+70), Schwalmtal 60 (-3), Brüggen 59 (+4), Niederkrüchten 29 (-10), Kempen 84 (-13), Willich 109 (+3), Tönisvorst 44 (-15) und Grefrath 39 (+3).

