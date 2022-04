Einkaufen in Nettetal : Saison der Feierabendmärkte beginnt in Lobberich

Nettetal Von April bis September veranstaltet die Stadt zusammen mit den Werberingen Feierabendmärkte in drei Ortsteilen. Start ist am 13. April in Lobberich.

(hb) Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr plant die Stadt Nettetal aktuell die Umsetzung von sechs Feierabendmärkten in drei sich abwechselnden Stadtteilen. Der erste Termin steht bald an und findet am Mittwoch, 13. April, von 16 bis 21 Uhr in Lobberich im Bereich der Von-Bochholtz-Straße statt. „Uns haben nach dem Feierabendmarkt in Kaldenkirchen viele positive Resonanzen erreicht. Daher hoffen wir, dass wir mit dem Format in diesen unruhigen Zeiten unseren Bürgerinnen und Bürgern ein paar unbeschwerte Stunden bieten können und gleichzeitig das Geschäftsleben in den Ortskernen stärken“, gibt sich Hans-Willi-Pergens, Bereichsleiter Wirtschaft und Marketing, zuversichtlich.