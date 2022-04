Kultur in Nettetal : Solokonzert Markus Türk am Samstag in der Alten Fabrik

Markus Türk, Jazztrompeter aus Grefrath Foto: Markus Türk

Kaldenkirchen Der Jazztrompeter Markus Türk tritt am Samstag, 2. April, in der Alten Fabrik in Kaldenkirchen auf. Er stellt die Songs seiner Solo-CD „Türk“ vor.

Markus Türk, einer der vielseitigsten deutschen Musiker, spielt am Samstag, 2. April, ab 20 Uhr in der Alten Fabrik in Kaldenkirchen. Er stellt Songs von seiner neuen Solo-CD „Türk“ vor.

Für Markus Türk war der Weg zur Trompete klar vorgezeichnet. Als er in einem Heimatfilm Paul Hörbiger Trompete spielen sah, war die erste Ansteckung da. Und als er mit seinem Bruder in einer Krefelder Straßenbahn eine vergessene Schallplatte mit Musik von Louis Armstrong fand, war es um ihn geschehen. Das Cover hing über seinem Bett, die Musik vom Plattenspieler tat das Übrige. Als Neunjähriger fing er selber mit der Trompete an. Seine Eltern kauften ihm für 90 Mark vom Nachbarn eine gebrauchte Trompete. Den ersten Unterricht erhielt er in Grefrath, dort spielte er im Musikverein mit. Während seines Studiums in Arnheim übte er auch schon mal im Wald. Jetzt ist er unglaubliche 60 und hat in einer Vielzahl von Konzerten, Bands und Projekten mitgewirkt, von „The Dorf“ bis zum Moers Festival, von Furiopolis bis zur Kempen Big Band.

Die Trompete per se sei ein Instrument für „Rampensäue“. Türk sieht sich als einen extrovertierten Menschen, die Trompete als offensives, lautes Instrument passe zu ihm. Und er hat jede Menge skurrilen Humor, wie seine Musikeinlagen im Juni vor der Werner-Jaeger-Halle bewiesen. Wie heißt es zur Band Furiopolis: „Es trötet, orgelt, zupft und rumpelt von tiefer Trauer bis zu höchstem Jubel, ja das ist ein ganz famoser Trubel, nicht allzeit aber oft in Dur, von Langeweile fehlt hier jede Spur.“ In der Alten Fabrik tritt er zwar solo auf. Über Loops begleitet er sich aber mit „allerlei Klangerzeugern“ dabei selber.

Karten für 12 Euro bei Markus Türk: 0177 2154309, markustuerk@web.de oder Alte Fabrik: 0173 2478866 oder nterstappen@web.de.

(hb)