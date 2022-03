Schulen in Nettetal : Sparkasse weiterhin Pate für die Gesamtschule

Nettetal Die Sparkasse Krefeld Viersen erneuert ihre Schulpatenschaft mit der Gesamtschule. Sie war erstmals 2011 beschlossen worden. In erster Linie geht es dabei um Wirtschaftsthemen und Berufsorientierung.

Zum elften Mal erneuern die Städtische Gesamtschule Nettetal und die Sparkasse Krefeld ihre Schulpatenschaft, die in 2011 erstmals geschlossen worden ist, unter dem Motto „Gut für Bildung und Zukunft“. Stellvertretend für die Sparkasse besuchen Daniel Schlösser, Leiter des Gewerbekunden Centers in Nettetal-Lobberich, und Silke Jakobs die Gesamtschule und unterzeichnen den Vertrag. Schulleiter Leo Gielkens unterzeichnet für die Gesamtschule. Gielkens sichert zu, dass die Gesamtschule „weiterhin in angemessenem Umfang im Umfeld der Schule auf die Schulpatenschaft hinzuweisen“. Schlösser vertritt Jochem Dohmen, der aus dienstlichen Gründen verhindert war. Er erinnert daran, dass „die Sparkasse weiterhin daran interessiert ist, der Schule ein breites Leistungsspektrum aus den Bereichen Berufsorientierung und Wirtschaftserziehung anzubieten“.

Merlin Praetor, Vorsitzender der Fachkonferenz Sozialwissenschaften an der Gesamtschule, wird weiterhin delegiert, die Patenschaft zu koordinieren. Er begrüßt, dass viele Informations- und Kommunikationswege digitalisiert seien, dennoch sei es von Vorteil, wenn „die Übersichtskataloge mit Themenangeboten der Sparkasse auch in gedruckter Form vorliegen, die in den Lehrerzimmern ausgelegt werden können“. Den Schülern des 13. Jahrgangs werden im Sommer die Abiturzeugnisse wieder in stabilen roten Kladden ausgehändigt.