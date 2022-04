Durchsuchung einer Lagerhalle in Kaldenkirchen : Polizei entdeckt Cannnabisplantage

Die Polizei hat eine Cannabis-Plantage entdeckt. Foto: dpa/Patrick Pleul

Kaldenkirchen In einer Lagerhalle an der Straße Im Dahl hat die Polizei eine Cannabisplantage entdeckt. Am Donnerstag durchsuchten Ermittler der Viersener Kriminalpolizei mit Unterstützung der Mönchengladbacher Bereitschaftshundertschaft die Halle und nahmen zwei Tatverdächtige (26 und 35 Jahre alt) vorläufig fest.

Wie die Polizei mitteilt, wurden etwa 420 in voller Blüte stehende Pflanzen und etwa 360 Setzlinge sichergestellt. Ein Haftrichter ordnete für die beiden Männer Untersuchungshaft an.

(hb)