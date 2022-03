Corona-Pandemie : Weniger Covid-19-Neuinfektionen im Kreis Viersen

Am Donnerstag fiel die Zahl der Neuinfizierten wieder unter 800. Foto: dpa/Matthias Balk

Kreis Viersen Die Zahl der Neuinfektionen ist am Donnerstag von 846 auf 719 gesunken. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Viersen ging von 1585,4 auf 1546,5 zurück. Die Gesamtanzahl an akut Infizierten nennt der Kreis nicht mehr, weil dazu keine genauen Dadten vorlägen.

Gestiegen ist die Zahl der infizierten Patienten, die stationär im Krankenhaus behandelt werden müssen. Waren es am Mittwoch noch 53 Patienten, so wurden am Donnerstag 57 infizierte Patienten stationär betreut. Zwei Covid-Patienten (-1) befanden sich auf der Intensivstation, beide wurden beatmet.