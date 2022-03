Wasserschutz im Kreis Viersen : Brüggen und Kreis stimmen Tagebau-Resulotion zu

Kreis Viersen Im Kreis Viersen und auch in anderen Kommunen haben Politiker Bedenken, dass mit dem vorgezogenen Kohleausstieg im Jahr 2030 Grundwasser fehlt.

In einer Sondersitzung hat sich der Brüggener Gemeinderat mit den Folgen des auf 2030 vorgezogenen Kohleausstiegs im Rheinischen Revier für Brüggen beschäftigt: Einstimmig folgte der Rat einer Resolution, die demnächst an den Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) und die Fraktionsvorsitzenden im Landtag geschickt wird.

Bereits im Dezember hatten die Gemeinderäte in Schwalmtal und Niederkrüchten auf Initiative der CDU-Fraktionen eine Resolution beschlossen, die auf Probleme durch das Ende des Tagebaus im Rheinischen Revier bereits 2030 hinwies. Dabei wurde die Sicherung der Grundwassermenge und -qualität sowie den Erhalt der Feuchtgebiete, etwa im Naturpark Schwalm-Nette, gefordert. Rainer Röder, Umweltdezernent im Kreis Viersen, beschrieb jetzt das grundsätzliche Problem in Brüggen so: „Im Kreis Viersen fehlt durch den früheren Kohleausstieg das Sümpfungswasser aus dem Tagebau.“ Der Bergbautreibende Rheinbraun will dieses Wasser ersetzen, indem er eine Leitung bei Dormagen in den Rhein baut und damit Rheinwasser bereitstellt.