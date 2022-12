Gunter Demnig legt Stolpersteine in Nettetal Gedenken an die ermordeten Juden aus Lobberich

„Die Pogromnacht fand nicht nur in Berlin statt. Sie fand überall statt. Die Täter waren unter uns, auch in Lobberich. Es waren Mitbürger, die verwüsteten, was Juden gehörte“, erinnerte Julietta Breuer, Geschichtslehrerin der Gesamtschule Nettetal. In Lobberich waren es auch sechs Kinder, die dem Nazi-Regime zum Opfer fielen. Breuer hatte ein Foto der evangelischen Volksschule gefunden, das einige der ermordeten Kinder in ihrem zuvor noch normalen Klassenverband zeigte. Ein Foto, das deutlich machte, dass das alltägliche Leben grausam unterbrochen wurde. Jüdische Kinder, die nicht mehr zur Schule gehen durften und die von anderen gemieden wurden. Edith Sanders, deren Vater Walter überlebte, weil er als Schweißer in den Lagern arbeitete, berichtete, dass ihr Vater über die erlebten Gräueltaten erst mit ihr redete, als an einem Buch mitarbeitete. Sie selber trägt den Vornamen ihrer im Vernichtungslager Auschwitz ermordeten Tante.