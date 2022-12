Diskussion um Verkehrspolitik in Schwalmtal So sollen Problem-Wege besser werden

Schwalmtal · Wie können die Wege für Fußgänger, motorisierte Verkehrsteilnehmer und Radfahrer in Schwalmtal besser werden? Das ist die zentrale Frage im Mobilitätskonzept. Daran arbeiten zurzeit Gutachter. Bei der Bürgerversammlung nannten Anwohner zahlreiche Probleme, etwa am Schulzentrum in Waldniel oder an der Renneperstraße. Worüber sie sich am meisten ärgerten.

02.12.2022, 17:47 Uhr

Problem Schulweg: Die Gladbacher Straße in Schwalmtal-Waldniel wird von vielen Kindern als Schulweg genutzt. Insbesondere die Kreuzung Heer- und Römerstraße ist unübersichtlich. Diese Einschätzung ergab sich auch aus der aktuellen Umfrage unter Schüler-Eltern. Foto: Daniela Buschkamp