In Nettetal-Hinsbeck 73-Jähriger trifft Einbrecher auf dem Flur

Gegen 17.30 Uhr hörte ein 73-Jähriger am Sonntag in seiner an der Landstraße in Hinsbeck Geräusche und bemerkte dann in seinem Flur einen Mann, der die Flucht ergriff. Er war offenbar durch ein Fenster in die Wohnung gelangt. Ob etwas gestohlen wurde, sei noch unklar, sagt die Polizei.