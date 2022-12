Vorstoß in Nettetal Politiker diskutieren über mehr Jugend-Beteiligung

(hh) Ob in Nettetal ein Jugendparlament eingerichtet werden soll oder ein etwas weniger institutionalisierter „Runder Tisch“ für junge Leute, darauf wollen sich Grüne, SPD und FDP noch nicht festlegen. Doch klar ist für das Parteien-Bündnis: Jugendliche in Nettetal sollen bei politischen Entscheidungen in der Stadt mehr Gehör finden und mitreden dürfen. Mit einem entsprechenden Antrag dieser „Ampel-Kooperation“ haben sich die Lokalpolitiker jetzt im Hauptausschuss des Stadtrates beschäftigt.