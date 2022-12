Flucht im BMW endet auf Acker Polizeihubschrauber verfolgt junges Paar nach Nettetal

Es klingt wie eine Szene aus einem Action-Film: Gegen 20.45 Uhr wollte eine Streife der Autobahnpolizei Hilden am Sonntag, 4. Dezember, auf der Autobahn 3 in Höhe der Raststätte Ratingen-Hösel den BMW für eine Verkehrskontrolle stoppen. Doch danach stand dessen Fahrer offenkundig nicht der Sinn. Er ignorierte die Anhaltezeichen und flüchtete über die A3 Richtung Oberhausen, berichtete die Polizei am Vormittag des 5. Dezembers.