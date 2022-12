Verlegung in Viersen Neue Stolpersteine gegen das Vergessen

Simon und Feiga Rosenmann führten ein Schuhgeschäft in Viersen. Ihr Sohn Hermann besuchte das Humanistische Gymnasium und wollte Jura studieren. Ihre Tochter Berta arbeitete im elterlichen Schuhgeschäft mit. Sie heiratete den Koch Hermann Cohen, wobei die beiden eine Tochter namens Alice hatten. Sie alle wohnten an der Hauptstraße in Viersen und sie alle erlebten den Schrecken und die Folgen der Nazi-Zeit mit. Drei von ihnen ließen ihr Leben, drei überlebten den Holocaust mithilfe anderer Menschen. Im Gedenken an die Familie verlegte der Verein zur Förderung der Erinnerungskultur am Montag zusammen mit dem Künstler Gunter Demnig an der Hauptstraße 16 sechs Stolpersteine. An vier weiteren Standorten wurden zudem noch 13 Stolpersteine für in der Nazi-Zeit gedemütigte, deportierte und ermordete Viersener eingelassen.