Mitgliederversammlung Kundenzuwachs stellt Tafel vor Herausforderungen

Witthake wies darauf hin, dass auch in diesem Jahr Lebensmittel für ein besonderes Weihnachtsfest gespendet werden können – etwa haltbare Wurstwaren, Konserven, Kaffee und Gebäck. Die Spenden können dienstags, mittwochs und freitags von 8 bis 15 Uhr bei der Tafel an der Hohlstraße 46 in Viersen abgegeben werden.