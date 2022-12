Stolpersteine in Xanten verlegt NS-Opfer bekommen wieder einen Namen

In Xanten wird seit dem Wochenende an weitere zehn Opfer der NS-Zeit erinnert. Dafür verlegte der Künstler Gunter Demnig am Samstag sogenannte Stolpersteine an der Marsstraße, der Scharnstraße und an der Ecke Südwall / Orkstraße. Auf ihnen stehen die Namen und Lebensdaten von Menschen, die in Xanten wohnten und die in den 1930er Jahren ihre Heimatstadt verlassen mussten, weil sie von den Nazis drangsaliert wurden und um ihr Leben fürchten mussten oder von ihnen in ein Konzentrationslager gebracht und ermordet wurden.