Adventskalender Kräftiger Kaffee für Burundi-Hilfe

Die Vorweihnachtszeit ist die Zeit der kleinen Aufmerksamkeiten, mit denen man lieben Menschen eine Freude machen kann. Wir stellen Geschenke mit Bezug zu Viersen, Nettetal, Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal vor. Zum heutigen 6. Dezember gibt’s einen Tipp aus Brüggen und zwar insbesondere für alle, die gern Kaffee trinken. Wer mit seinem Heißgetränk noch etwas Gutes tun will, kann damit den fair gehandelten Burundi-Kaffee kaufen und damit den Brüggener Verein Burundi-Hife unterstützen. Bei ihm kosten 250 Gramm des gemahlenen Burundi-Kaffees 5,50 Euro, 500 Gramm Bohnen sind für elf Euro erhältlich. Zu beziehen ist der kräftige Kaffee etwa über den Automaten „Regioshop“ am Waldweg, bis 25. Dezember über das Café Bürgermeisteramt an der Markstraße in Brüggen-Bracht oder direkt über den Verein Brundi-Hilfe per E-Mail an die Adresse: kontakt@burundi-hilfe.org. busch-/Foto: Verein