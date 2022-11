Erinnerungskultur in Neuss Künstler Gunter Demnig verlegt den 100. Stolperstein in Neuss

Neuss · Seit dem Jahr 2005 ist der Kölner Künstler Gunter Demnig in der Regel zweimal im Jahr zu Gast in Neuss und verlegt so genannte Stolpersteine. Sein Besuch am Dienstag, 6. Dezember, wird trotzdem etwas Besonderes sein, denn mit den neun Stolpersteinen wird die Zahl 100 erreicht – und deutlich überschritten.

27.11.2022, 15:54 Uhr

Der Kölner Künstler Gunter Demnig ist am 6. Dezember wieder in Neuss. Foto: Grünen

Wie Kaufverträge Geschichte machen Gedenken in Neuss Wie Kaufverträge Geschichte machen Damit werde „eine bedeutende Wegmarke in der städtischen Erinnerungskultur erreicht“, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung an den Kulturausschuss, der am Mittwoch, 30. November, ab 17 Uhr im Rathaus tagt und auf diesen Termin hingewiesen werden soll. Wenn Demnig die Stadt an jenem Tag wieder verlässt, wird auch die Zahl der Orte, wo mit diesen in den Boden eingelassenen Plaketten an Opfer des Nationalsozialismus erinnert wird, auf 45 gewachsen sein. 41 sind es nach Angaben von Stadtarchivar Jens Metzdorf aktuell. Die Steine selbst, die an ermordete und vertriebene Bürger erinnern, werden über private Patenschaften finanziert. Eine Übersicht ist auf der Internetseite des Stadtarchivs zu finden.

(-nau)